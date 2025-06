Luna Piena in Sagittario | il bisogno di sentirsi sempre alla ricerca di qualcosa

Sotto il bagliore della Strawberry Moon, l’energia della Luna Piena in Sagittario ci spinge a riscoprire il vero significato del sapere. Non si tratta di nozioni superficiali, ma di un percorso che alimenta la nostra crescita interiore e la ricerca di libertà autentica. Questa fase lunare, frutto di un opposto tra il Sole in Gemelli e la Luna in Sagittario, ci invita a riflettere sul nostro cammino di consapevolezza.

Life&People.it Oggi, 11 giugno, sotto il cielo luminoso della Strawberry Moon, la Luna Piena in Sagittario invita a ritrovare il senso profondo della conoscenza. Non quella nozionistica, accumulata senza criterio, ma il sapere che nutre l’evoluzione personale, che ci accompagna nel diventare più consapevoli, più libere, più autentiche. Il plenilunio nasce dall’opposizione tra il Sole in Gemelli e la Luna in Sagittario, in quadratura ai Nodi Lunari. È un momento in cui il pensiero critico e la sete di significato si scontrano con la confusione di troppe possibilità, chiedendoci di scegliere una direzione e darle valore. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

