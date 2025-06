Luna piena delle fragole da ammirare a Bologna il mistero si svela | dove e quando

Prepariamoci a un suggestivo spettacolo celeste: la luna piena delle fragole, un evento imperdibile che illuminerà Bologna e i suoi dintorni. Questo affascinante fenomeno, che si manifesta questa sera al Museo del Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto, promette di incantare grandi e piccini con il suo misterioso fascino. Ma cosa c’è di così speciale in questa luna? Scopriamolo insieme, perché il cielo ci riserva sempre sorprese sorprendenti.

Bologna, 11 giugno 2025 – La luna piena delle fragole è pronta a stupire bambini e adulti. Per tutti gli appassionati che vorranno fare un incontro ravvicinato con il satellite della Terra è in programma un evento speciale al Museo del Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto che, questa sera, 11 giugno, a partire dalle 21, ha previsto un’apertura straordinaria. Ma cosa c’è di scientifico dietro questo spettacolo che illumina le nostre notti? “Capiremo insieme come funziona la Luna, perché cambia forma ogni notte, come la sua luce ci raggiunge e perché la Luna piena visibile stasera è nota anche come “Luna di Fragola” – spiegano gli esperti dell’osservatorio – . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luna piena delle fragole da ammirare a Bologna, il mistero si svela: dove e quando

