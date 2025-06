Luna delle Fragole il plenilunio più basso degli ultimi 18 anni incanta l’Italia

La Luna delle Fragole, il plenilunio più basso degli ultimi 18 anni, ha incantato l’Italia tra il 10 e l’11 giugno 2025, regalando agli appassionati di astronomia uno spettacolo senza precedenti. Questo affascinante fenomeno, radicato nelle antiche tradizioni Algonchine, ha acceso il cielo con un fascino unico, invitandoci a riscoprire la magia delle notti stellate. Un evento così straordinario non capita ogni giorno; scopriamo insieme perché questo momento rimarrà impresso nella memoria di molti.

La notte tra il 10 e l'11 giugno 2025 ha offerto agli appassionati di cielo uno degli eventi astronomici più affascinanti del decennio: la Luna delle Fragole, così chiamata secondo le antiche tradizioni Algonchine che associavano il plenilunio di giugno al periodo della raccolta delle fragole selvatiche. Quest'anno, il fenomeno ha assunto un rilievo ancora maggiore: si è trattato della luna piena più bassa sull'orizzonte degli ultimi 18 anni, un evento che non si ripeterà fino al 2043. In Europa, la stessa luna era tradizionalmente conosciuta come Luna del Miele, simbolo di abbondanza, fertilità e matrimoni.