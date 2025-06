L’ultimo pusher ragazzino Evaso dagli arresti domiciliari aveva già ripreso a spacciare

L’ultimo pusher, un ragazzino evaso dagli arresti domiciliari, aveva già ripreso a spacciare, rappresentando l’ultimo tassello di un'organizzazione criminale smantellata dalla Polizia di Monza. Gli agenti della Squadra Mobile hanno catturato e arrestato l’ultimo membro del gruppo nell’ambito dell’indagine “Easy”, che aveva già portato all’arresto di numerosi giovani coinvolti. La lotta al traffico di droga continua con determinazione, dimostrando come la legge non tolleri compromessi.

Era l’ultimo della lista. E si era già rimesso a spacciare. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza hanno catturato e tratto in arresto l’ultimo componente del gruppo criminale dell’ indagine “Easy”, nell’ambito della quale a fine aprile scorso si era giunti all’esecuzione di 2 ordinanze di misure cautelari nei confronti di 15 ragazzi italiani, 8 dei quali minorenni, e a 2 arresti in flagranza, per un traffico di sostanze stupefacenti in Brianza. Il ragazzo arrestato, appena ventenne, il 30 aprile scorso era già stato destinatario di provvedimento restrittivo, in esecuzione del quale era stato condotto agli arresti domiciliari nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it