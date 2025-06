L’ultimo giorno di scuola Pronti per la grande sfida La maturità poi i sogni

all'avventura che li attende oltre i banchi di scuola: il futuro, con tutte le sue sfide e opportunità. È il momento di raccogliere i sogni, le speranze e le ambizioni, pronti a scrivere il proprio cammino nel mondo. La maturità è solo l'inizio di un viaggio che promette emozioni e scoperte senza fine.

"Maturità t'avessi preso prima" così recita il grande capolavoro di Antonello Venditti "Notte prima degli esami", che ormai fa, da generazioni, come sottofondo ai ragazzi che concludono il ciclo delle scuole superiori. Anche ieri è andato in scena il solito copione, tra pianti di gioia misti a nostalgia e caroselli per salutare l'anno scolastico 2024-25 che è ormai giunto al termine. Per tanti ragazzi però è arrvato il momento di pensare all'esame di maturità, un esame che negli ultimi anni ha cambiato forma tante volte, ma che ancora crea un po' di preoccupazione agli studenti, anche se poi in fondo è proprio la maturità che rende speciale alcuni momenti dell'ultimo anno scolastico di ogni studente.