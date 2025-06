L' ultima avventura di Kolarov alla ricerca dell' abito giusto

Dopo aver indossato panni diversi nel mondo del calcio, Aleksandar Kolarov si prepara a una nuova sfida: trovare l’abito perfetto per il suo ruolo attuale come vice di Chivu all’Inter. Un viaggio tra esperienze e trasformazioni, dove ogni scelta conta. Riuscirà il nostro ex difensore a trovare la giusta misura? Scopriamo insieme questa intrigante avventura di stile e passione!

Pochi giorni da direttore sportivo, 7 mesi da c.t. e ora vice di Chivu all’Inter: Aleksandar Kolarov cambia nuovamente abito. sarà della taglia giusta?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'ultima avventura di Kolarov, alla ricerca dell'abito giusto

Kolarov torna all’Inter: sarà il vice di Chivu - Dopo i nomi di Giovanni Martusciello e Walter Samuel, ecco finalmente chi sarà l’atteso vice allenatore di Cristian Chivu all’Inter.