L’Ufficio di bilancio | Dopo il Covid più occupati perché costano poco Molti inattivi ora sono lavoratori con bassi salari

Da mesi, l’occupazione in Italia è cresciuta grazie a scelte strategiche delle imprese, preferendo costi di manodopera più bassi piuttosto che investimenti in tecnologia e innovazione. Questa dinamica, evidenziata dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio nel suo rapporto, solleva importanti questioni sul futuro del mercato del lavoro e sulla sostenibilità di un'economia che fatica a crescere senza innovazione. Ma cosa possiamo aspettarci ora?

I salari sono rimasti bassi, mentre l' inflazione ha fatto aumentare il costo dell'energia e dei macchinari. Quindi per le imprese è stato più conveniente assumere lavoratori che investire in attrezzature o tecnologia. Come fa notare l' Ufficio parlamentare di Bilancio nel Rapporto sulla politica di bilancio presentato mercoledì, pure questo ha contribuito alla consistente crescita di occupazione vista in Italia negli ultimi anni. Da mesi, il governo Meloni si intesta i record dei dati sul lavoro come un grande successo, sorvolando sugli aspetti problematici: uno di questi è la scarsa produttività del lavoro.