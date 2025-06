Luciano Spalletti ritorna alle radici ad Avane dopo l’esonero dalla nazionale

EMPOLI – Dopo l’esonero da commissario tecnico della nazionale italiana, nonostante l’ultima vittoria contro la Moldavia, Luciano Spalletti ha deciso di ritrovare serenità nel luogo a lui più caro: la sua Avane. Ieri sera (10 giugno) l’ex xt è stato accolto come ospite d’onore alla cena di fine stagione dell’ Avane Calcio. Si tratta di una piccola ma storica realtà dilettantistica di Empoli, con cui Spalletti ha un legame profondo e duraturo. Un ritorno alle radici all’insegna della semplicità, dell’amicizia e di un affetto mai venuto meno. Un ritorno alle radici per dimenticare le delusioni azzurre. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

