Luciano Osl Confsal | Combattere battaglia con assunzione almeno 5.000 tecnici

In un'epoca in cui la sicurezza sul lavoro è più cruciale che mai, Luciano Osl di Confsal propone una mossa audace: assumere almeno 5.000 tecnici specializzati per rafforzare la prevenzione e ridurre gli infortuni. Questa chiamata alle armi rappresenta una strategia decisa per proteggere i lavoratori e garantire ambienti più sicuri. È il momento di agire con decisione e responsabilità.

"Per combattere la battaglia contro gli infortuni sul lavoro, come già previsto nei punti del 'Decalogo della sicurezza per la prevenzione partecipata' di Confsal, pensiamo che occorra una sorta di chiamata alle armi per l'assunzione di almeno 5.000 nuovi tecnici, in possesso di lauree idonee da impegnare nella vigilanza tecnica e nella consulenza .

