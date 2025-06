Lucca si complica Inter e Milan fanno sul serio | la Roma vira sulle alternative

Mentre Lucca si complica e Inter e Milan fanno sul serio, la Roma vira sulle alternative per rinforzare la rosa. Con l’arrivo di Gasperini, l’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva, pronta a sfidare le grandi d’Italia e in Europa. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi sta orchestrando un mercato di grande livello, con un occhio attento alle opportunità più strategiche. La rincorsa alla gloria è appena iniziata.

Archiviata una volta per tutte la stagione, per la Roma è tempo di focalizzarsi sul calciomercato. I giallorossi hanno accolto il loro nuovo allenatore, quel Gian Piero Gasperini che avrĂ bisogno di rinforzi di spessore. L’obiettivo è quello di costruire una rosa competitiva, in grado di fare la voce grossa sia in campionato che in Europa League. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi starebbe lavorando di fino per puntellare la mediana ma, al tempo stesso, dovrebbe scovare una nuova punta centrale. Ai capitolini non basterebbe, infatti, il solo Artem Dovbyk, con Eldor Shomurodov che risulterebbe essere in bilico tra addio e permanenza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Lucca si complica, Inter e Milan fanno sul serio: la Roma vira sulle alternative

In questa notizia si parla di: roma - lucca - complica - inter

Roma su Lucca e Solet, Collavino: “Ci sono proposte interessanti” - La sfida tra Roma e Milan si avvicina, risvegliando speranze Champions League dopo la delusione di Bergamo.

La Roma di Gasp Gazzetta dello Sport (A.D’Urso) “Perché ho scelto la Roma? Perché è una grande sfida. Io ho bisogno di avere una sfida importante, di venire in un ambiente con una grande passione”. Queste le parole di Gasperini, nuovo allenatore gialloro Partecipa alla discussione

Voglia di Gasp: domani l'arrivo a Roma. Mercato: assalto a Frattesi Leggo (F.Balzani) Gasp, che settimana. La prima da allenatore della Roma anche se per l’annuncio e la firma bisognerà aspettare probabilmente il week end visto che vanno limati alcuni dett Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Corsa Champions, la Roma c’è ma il Bologna complica i piani dei giallorossi; Ghisolfi: Qui per costruire qualcosa, i frutti non arrivano domani. Verso l'Inter, Ranieri con qualche assenza; Calciomercato, preso Nelsson: in arrivo Gourna-Douath e Salah-Eddine. Nuovo Ceo, Antonello saluta l'Inter e si avvicina alla Roma.

Roma, niente accordo per Angeliño : rinvio a luglio. Lucca, è dura - Il vento d’Arabia per Angeliño continuerà a soffiare nelle prossime settimane.

Inter-Roma, una sola data possibile per i nerazzurri: altrimenti si complica tutto - 30, per permettere poi alla formazione di Simone Inzaghi di avere soltanto poche ore in meno rispetto al Barcellona.