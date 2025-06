Luca Lucci chiuse le indagini per narcotraffico internazionale | si va verso il processo

Luca Lucci, ex leader della Curva Sud di Milano, si prepara a affrontare un processo dopo la chiusura delle indagini preliminari da parte della Dda di Milano. Accusato di aver guidato una rete di narcotraffico su scala internazionale, il suo destino giudiziario si deciderĂ a breve. I pm Rosario Ferracane e Leonardo Lesti sono pronti a chiedere il rinvio a giudizio, segnando un passo cruciale in questa intricata vicenda di cronaca e giustizia.

La Dda di Milano ha chiuso le indagini preliminari sull'ex leader della Curva sud di Milano, Luca Lucci. L'ultrà è accusato di essere a capo di una rete di narcotraffico su scala internazionale. A questo punto i pm Rosario Ferracane e Leonardo Lesti sono pronti a chiedere il rinvio a giudizio per.

Inchiesta ultras: pm, condannare Luca Lucci a 10 anni - Un’inarrestabile ondata di tensione si è abbattuta a Milano: il pubblico ministero ha chiesto 10 anni di carcere per Luca Lucci, capo ultras del Milan, e Daniele Cataldo, ritenuti coinvolti in un’indagine sulla violenza nel mondo dello sport.

