Luca Bottura dall' antifascismo all' antiromanismo

Luca Bottura, noto per il suo impegno contro il fascismo, si sta sempre più avvicinando all’antiromanismo, alimentato dall’ondata di calore estiva che sembra riflettersi anche nelle sue parole. La sua ossessione per temi storici e politici si mescola a provocazioni sui social, creando un vortice di tensione e dibattito. Ma quali sono i veri motivi dietro questa evoluzione e cosa potrebbe succedere se questa deriva continuasse?

La calura fa sempre più rima con Bottura, che ormai è sempre più ossessionato dal fascismo. Lo squadrismo giallorosso – nel senso della Roma calcio – potrebbe essere il nuovo mood, magari in accoppiata con Paolo Berizzi. No, il caldo non ha contagiato anche la nostra testa. Ma è proprio lui, Luca Bottura, a preoccupare chi gli vuole bene per qualche fesseria di troppo sparata su X, e una volta tanto nemmeno con un considerevole numero di like. E magari ci sarà rimasto male. Non gli piace il logo scelto dalla Roma. Ci intravede un po' di nostalgia e non lo manda a dire, senza però far ridere: «La Roma torna a un logo più storico.