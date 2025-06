Lotto in Campania tripletta da 32mila euro | Irpinia fortunata

La fortuna sorride alla Campania nel recente concorso del Lotto, con vincite che superano i 32 mila euro nell’Irpinia. A Sant’Antonio Abate e Avellino, scommettitori hanno conquistato premi significativi, dimostrando come il gioco possa portare grandi emozioni e ricompense inattese. Con oltre 10,6 milioni distribuiti in tutta Italia, il Lotto continua a essere una delle occasioni più attese per realizzare i propri sogni: ogni estrazione potrebbe cambiare tutto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Lotto premia la Campania. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, vinti a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, realizzato un ambo da 12.500 euro in via Roma, mentre ad Avellino doppietta da 10.025 euro ciascuna grazie a un ambo ‘Oro’ e due numeri ‘Oro’ in piazza Libertà. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 10,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 605,7 milioni di euro dall’inizio del 2025. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotto, in Campania tripletta da 32mila euro: Irpinia fortunata

Ulteriori approfondimenti disponibili online

