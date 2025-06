Lotta all’evasione fiscale | Viterbo può fare decisamente di più

La lotta all’evasione fiscale a Viterbo e in tutta Italia richiede un impegno decisamente più forte. Con soli 6 milioni di euro stanziati dai Comuni italiani, diventa evidente che c’è ancora molto da fare per garantire equità e trasparenza nel sistema fiscale. Le amministrazioni locali, segnalando casi di infedeltà all’Agenzia delle Entrate, possono fare la differenza: è il momento di rafforzare questa battaglia per un futuro più giusto e sostenibile.

Il contributo alla lotta all’evasioneelusione fiscale da parte dei Comuni italiani è stato di soli 6 milioni di euro, come rilevato dalla Cgia di Mestre. Stante la legge in vigore, alle Amministrazioni locali che hanno segnalato all’Agenzia delle Entrate situazioni di infedeltà fiscale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Lotta all’evasione fiscale: Viterbo può fare decisamente di più

In questa notizia si parla di: fiscale - lotta - evasione - viterbo

Milano rafforza la lotta all'evasione fiscale con un nuovo accordo triennale - Milano fa un passo deciso nella lotta all’evasione fiscale con un nuovo accordo triennale tra Comune, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

Uno degli stereotipi più frequenti in campo economico è che i governi di destra taglino le tasse e quelli di sinistra le aumentino. Il governo #Meloni però sembra avere avuto un comportamento anomalo: la pressione fiscale è aumentata in Italia da quando Mel Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Lotta all’evasione fiscale: Viterbo può fare decisamente di più; Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo protagonista alla Festa delle Ortensie di Bolsena; Lotta all’evasione fiscale: sequestrati case, un negozio, box auto e soldi per 300mila euro.

Evasione fiscale, Cgia: «Solo il 5% dei sindaci veneti la denuncia». Verona il Comune più attento, male Belluno, Treviso e Rovigo - Evasione fiscale, modesto il contributo da parte dei Comuni veneti, dato che solo il 5,3% dei sindaci la denuncia.

Lotta all’evasione fiscale, per l’Italia progressi solo parziali - L’analisi nel Country Report 2025 pubblicato dalla Commissione Europea nell’ambito delle raccomandazioni economiche di primavera ...