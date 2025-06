Lotito libera la Lazio enorme striscione esposto davanti alla Camera

Stamattina Roma si è tinta di toni celesti con un enorme striscione davanti alla Camera dei Deputati: un gesto forte e simbolico contro Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia. L’installazione, visibile da tutto il parlamento, porta in strada le passioni di tifosi e cittadini, chiedendo libertà per la società biancoceleste. Un messaggio che accelera i riflettori sulla questione, dimostrando come sport e politica siano ormai più che mai intrecciati.

È comparso stamattina, in piazza del Parlamento a Roma, uno striscione contro il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia Claudio Lotito. La scritta, di un celeste che rimanda ai colori della squadra capitolina, è stata posizionata su un palazzo proprio di fronte alla Camera dei Deputati e recita: "Lotito libera la Lazio".

