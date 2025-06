Los Angeles imposto il coprifuoco | arresti di massa per assembramenti illegali | Trump | Invierò soldati ovunque ci saranno rivolte

In un clima di crescente tensione, Los Angeles impone il coprifuoco e arresta masse di persone per assembramenti illegali, mentre Trump pianifica l'invio di 242 soldati in aree di rivolte. Nel frattempo, si prospetta una deportazione di 9mila migranti, tra cui italiani, verso Guantanamo, con la rassicurazione che non rappresenta la destinazione finale. Uno scenario che lascia intravedere un futuro incerto e complesso, ricco di sfide e controversie.

L'amministrazione Trump si prepara alla deportazione di 9mila migranti a Guantanamo, tra cui anche italiani. Ma il Dipartimento di Stato precisa: "Non è la loro destinazione finale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Los Angeles, imposto il coprifuoco: arresti di massa per assembramenti illegali | Trump: "Invierò soldati ovunque ci saranno rivolte"

In questa notizia si parla di: trump - angeles - imposto - coprifuoco

Trump dispiega altri 2.000 soldati a Los Angeles: polemica di Newsom - La tensione tra politica e sicurezza si fa sempre più palpabile a Los Angeles, dove Newsom denuncia un dispiegamento di forze che sembra più una mossa simbolica che una reale strategia di protezione.

Su questo argomento da altre fonti

È stato imposto un coprifuoco sul centro di Los Angeles; Dazi, Usa e Cina trovano accordo su quadro generale | A Los Angeles imposto il coprifuoco | Trump: Invierò soldati ovunque ci saranno rivolte; California, dilaga la protesta. Trump: Un'invasione. A Guantanamo 9mila immigrati, anche italiani - Gli scontri a New York, manifestanti cercano di bloccare mezzi polizia (Video).

Coprifuoco a Los Angeles, scattano arresti di massa. Trump: "L'anarchia non durerà". Newsom: "Democrazia sotto attacco" - La sindaca Karen Bass: "L'emergenza per fermare vandalismi e saccheggi".

Rivolte California, coprifuoco a Los Angeles. Trump: «Basta migranti criminali del terzo mondo» - Imposto il coprifuoco notturno a Los Angeles, mentre continua il pugno duro di Trump contro i manifestanti pro-