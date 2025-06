Los Angeles guerriglia e arresti di massa Il governatore contro Trump | Democrazia sotto attacco

In un momento di crisi senza precedenti, Los Angeles diventa teatro di un conflitto che scuote le fondamenta della democrazia americana. Il pugno duro di Trump, con l'esercito in strada e arresti di massa, alimenta un acceso scontro politico che coinvolge anche il governatore democrata Gavin Newsom. Un confronto che mette in discussione i principi stessi di libertà e ordine pubblico negli Stati Uniti. La domanda ora è: quanto durerà questa escalation?

Il pugno durissimo di Donald Trump a Los Angeles, con l'esercito in campo, il coprifuoco e gli arresti di massa scattati nella notte italiana, innesca uno scontro politico con pochissimi precedenti nella storia americana. E il governatore della California Gavin Newsom, democratico, parla apertamente di "democrazia sotto attacco, davanti ai nostri occhi". La situazione intanto sta deflagrando anche nel resto degli Usa: uomini della Guardia nazionale del Texas saranno schierati in diverse localit√† dello Stato in vista delle proteste previste per questa settimana, come¬†annunciato dal governatore repubblicano Greg Abbott. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Los Angeles, guerriglia e arresti di massa. Il governatore contro Trump: "Democrazia sotto attacco"

