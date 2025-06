L’organizzazione della sosta Oltre mille posti per le auto Ausiliari per i parchimetri

Portonovo si prepara a una stagione 2025 all'insegna dell’efficienza e della cura del territorio, grazie alla nuova gestione dei parcheggi affidata ad Ancona Servizi. Con oltre mille posti auto e servizi innovativi, l’obiettivo è migliorare l’esperienza di tutti i visitatori. Andrea Ciccarelli, amministratore unico, ha già avviato interventi concreti, come la sostituzione dei parchimetri e il potenziamento della manutenzione. Un passo avanti per valorizzare questa splendida località marittima e garantire un servizio di qualità.

Questa stagione 2025 ha visto l'affidamento del servizio dei parcheggi pubblici di Portonovo ad Ancona Servizi, presente ieri alla conferenza stampa con il suo amministratore unico Andrea Ciccarelli che ha elencato le prime azioni svolte subito dopo l'affidamento come la sostituzione di alcuni parchimetri nei parcheggi della baia, l'inizio dello sfalcio dell'erba ai lati della strada che scende a Portonovo, la cura del verde attorno ai parcheggi della Torre e del Lago Grande. Tra gli interventi in programma la sostituzione e il potenziamento della segnaletica verticale. La società ha messo a disposizione 12 ausiliari nei fine settimana e 8 nei giorni feriali.

