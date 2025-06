Lorenzo Fortunato | montagne San Valentino e ambizioni mondiali

Nella nuova puntata di Bike Today, condotta da Gian Luca Giardini, Lorenzo Fortunato si conferma protagonista assoluto al Giro d’Italia 2025. Con il suo trionfo sulle montagne e la conquista della maglia degli scalatori, il ciclista bolognese ci racconta emozioni intense, dalla vittoria condivisa con Scaroni all’arrivo a San Valentino, svelando ambizioni sempre più grandi, come il sogno di solcare i traguardi del prossimo Giro.

Nella nuova puntata di Bike Today, condotta da Gian Luca Giardini, riflettori puntati su Lorenzo Fortunato, protagonista assoluto al Giro d’Italia 2025, dove ha conquistato la maglia degli scalatori dominando la classifica dei Gran Premi della Montagna. Il ciclista bolognese racconta le emozioni vissute in corsa, dal trionfo condiviso con il compagno Scaroni all’arrivo in parata a San Valentino, fino ai nuovi traguardi nel mirino: il Giro di Svizzera, la Vuelta a España e soprattutto il Mondiale in Rwanda, un percorso che sembra fatto su misura per gli scalatori puri. Non perderti il racconto esclusivo di una stagione in crescita, tra sacrifici, ambizioni e sogni iridati. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Fortunato: montagne, San Valentino e ambizioni mondiali

