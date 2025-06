L’omicidio della badante Anila Ruci Evita l’ergastolo | non era convivente Ventidue anni e sei mesi a Bylyku

Un tragico caso scuote la comunità di Scaldasole: Osman Bylyku, condannato a 22 anni e 6 mesi per l’omicidio di Anila Ruci, evita l’ergastolo. La vicenda, avvolta nel dolore e nella ricerca della verità, mette in evidenza quanto possa essere complesso ottenere giustizia quando le circostanze sono intricate. Ma cosa ha portato a questa sentenza? Scopriamolo insieme.

SCALDASOLE (Pavia) La Corte d’Assise di Pavia ha condannato a 22 anni e 6 mesi di reclusione Osman Bylyku, trentaduenne a processo con l’accusa di omicidio volontario per la morte di Anila Ruci, 38 anni. Ruci era stata trovata senza vita il 19 aprile 2023 nella sua casa di Scaldasole, in Lomellina. Ieri nella sua requisitoria la pm Diletta Balduzzi ha chiesto l’ergastolo. L’Assise presieduta dalla giudice Elena Stoppini in sentenza ha escluso l’aggravante della convivenza abituale, che era contestata all’imputato e che comporta il fine pena mai. Per la difesa di Bylyku, l’avvocato Stefano De Felice, "la sentenza accoglie quella che era la richiesta difensiva di escludere l’aggravante della convivenza abituale, che avevamo segnalato sia tramite una memoria depositata nei giorni scorsi sia durante l’arringa conclusiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it