Lombardia la terziarizzazione dell’economia è una realtà In più di 5 anni perse oltre 11mila industrie e 3mila aziende agricole

Lombardia, tradizionalmente cuore manifatturiero d’Italia, sta vivendo una trasformazione epocale: in soli cinque anni, oltre 11.000 industrie e 3.000 aziende agricole hanno chiuso i battenti. La regione si sta rapidamente orientando verso un modello economico più incentrato sui servizi, segnando una svolta che cambierà il suo volto per sempre. Una tendenza che, sebbene spesso non venga sufficientemente discussa, rappresenta il nuovo volto della Lombardia.

L' economia lombarda sta attraversando una trasformazione profonda, di cui spesso non si parla. Nonostante la sua storica vocazione manifatturiera e produttiva, la regione si sta orientando rapidamente verso un modello sempre più basato sul terziario. È quanto emerge dall'analisi condotta da CNA Lombardia, che fotografa con chiarezza un trend strutturale: una progressiva terziarizzazione del sistema economico, caratterizzata dalla perdita di imprese nei settori produttivi come agricoltura e industria e da una crescita costante dei servizi, in particolare quelli rivolti alle imprese e alle persone.

