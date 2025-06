Lombardia la terziarizzazione dell’economia è una realtà In più di 5 anni perse oltre 11mila industrie e 3mila aziende agricole

Lombardia, cuore pulsante dell'industria italiana, sta vivendo una rivoluzione silenziosa ma profonda. Negli ultimi cinque anni, oltre 11.000 industrie e 3.000 aziende agricole sono scomparse, segnando un cambio di passo verso un'economia sempre più basata sui servizi. Questa trasformazione, analizzata da CNA Lombardia, rivela come il terziario stia progressivamente sostituendo la tradizionale vocazione manifatturiera, aprendo nuove sfide e opportunità per il futuro della regione.

L' economia lombarda sta attraversando una trasformazione profonda, di cui spesso non si parla. Nonostante la sua storica vocazione manifatturiera e produttiva, la regione si sta orientando rapidamente verso un modello sempre più basato sul terziario. È quanto emerge dall'analisi condotta da CNA Lombardia, che fotografa con chiarezza un trend strutturale: una progressiva terziarizzazione del sistema economico, caratterizzata dalla perdita di imprese nei settori produttivi come agricoltura e industria e da una crescita costante dei servizi, in particolare quelli rivolti alle imprese e alle persone.