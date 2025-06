Lollobrigida | Le Indicazioni Geografiche simbolo del nostro agroalimentare oltre 20 miliardi di valore

20 miliardi di euro di valore, attestando l’importanza strategica delle Indicazioni Geografiche per il nostro settore agroalimentare. Il Ministro Lollobrigida ha ribadito che le IG sono un simbolo straordinario di qualità e unicità, fondamentali per tutelare e valorizzare i nostri produttori e territori. In un momento in cui la qualità italiana conquista il mondo, le Indicazioni Geografiche rappresentano il cuore pulsante del nostro patrimonio alimentare, promuovendolo con orgoglio e autenticità.

Il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha ribadito il ruolo centrale delle Indicazioni Geografiche (IG) nel sistema agroalimentare italiano, definendole "un simbolo straordinario di qualità e unicità". Nel corso del suo intervento all'Assemblea dei Soci di Origin Italia, l'organizzazione che rappresenta i Consorzi di tutela delle IG, Lollobrigida ha sottolineato come il comparto superi i 20 miliardi di euro di valore alla produzione, con un export in costante crescita. Un settore che – ha aggiunto – "rappresenta lavoro, economia, tradizione, identità e un grande fattore di attrazione per i nostri territori".

