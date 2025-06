Lollobrigida | indiscrezioni Ddl caccia non corrispondono al vero

In un clima di crescente attenzione sulle nuove normative, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida smentisce le indiscrezioni riguardanti il ddl caccia, sottolineando che non trovano riscontro nel testo finale della proposta. È fondamentale distinguere tra fatti verificati e polemiche strumentali, per garantire un'informazione corretta e trasparente. La chiarezza sulle vere intenzioni del governo rappresenta un passo essenziale verso un dibattito più costruttivo e informato.

Roma, 11 giu. (askanews) - "Voglio chiarire che le indiscrezioni circolate su alcune testate giornalistiche, a cui l'interrogante allude, non trovano riscontro nel testo finale della proposta legislativa. Ciò lascia presumere che l'obiettivo quello di alimentare la polemica politica, basandosi su informazioni non verificate, e offrire una visione pregiudiziale dell'azione del Governo". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, rispondendo al question time alla Camera a una interrogazione sulla bozza del ddl di modifica delle norme sulla caccia (Zanella - AVS). Lollobrigida ha ricordato che il Masaf "ha agito su precisa indicazione di numerosi consigli comunali, di 5 Consigli regionali, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, in particolare, sulla base di un atto di indirizzo del Parlamento che, nella scorsa legislatura, ha approvato una relazione che impegnava il Governo in modo esplicito a rivedere il quadro normativo a partire dalla legge 157 del 1992".

