Logan Paul dopo il suo moon sault sul tavolo di commenro | Cena diceva che era impossibile

Dopo il suo audace Moon Sault sul tavolo dei commentatori, Logan Paul ha ammesso di aver rischiato grosso, riportando un ematoma alla gamba durante Money in the Bank. La sua mossa rivoluzionaria, mai tentata prima nel wrestling, lo ha quasi portato all'incidente più grave. Nel podcast Impaulsive, il Maverick rivela cosa è successo davvero: un gesto di pura passione e coraggio che ha lasciato tutti senza parole. La sua determinazione dimostra che, a volte, bisogna rischiare per emergere.

Logan Paul ha confermato di aver riportato un ematoma alla gamba durante Money in the Bank, dopo aver tentato una mossa che nessun wrestler era mai riuscito a completare con successo in precedenza. "Non ero sicuro se mi fossi rotto entrambi gli stinchi". Nel suo podcast Impaulsive, il Maverick ha raccontato per la prima volta cosa è successo davvero durante la mossa che lo ha portato a schiantarsi violentemente sul tavolo dei commentatori insieme a Jey Uso. Inizialmente Paul aveva temuto il peggio: "Sto bene a parte questo ematoma allo stinco. Si sta gonfiando parecchio. Quando sono atterrato, sinceramente, non ero sicuro se mi fossi rotto entrambi gli stinchi.

