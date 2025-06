Locali da incubo e lavoratori in nero raffica di sanzioni

Scandali e sanzioni scuotono il cuore della città: locali in condizioni igienico-sanitarie precarie e lavoratori in nero scoperti dai carabinieri durante ispezioni rigorose. Con un totale di 18.950 euro di multe, l’operazione evidenzia l’urgenza di rispettare le norme e tutelare cittadini e lavoratori. Gli interventi dei militari, con il supporto del Nil, rappresentano un passo deciso verso ambienti più sicuri e trasparenti, sottolineando l’importanza di una legalità ferrea.

Condizioni igienico-sanitarie precarie e lavoratori in "nero" è quanto accertato dai carabinieri nel corso delle ispezioni in alcune attività della città. Con un raffica di sanzioni che, complessivamente, sono ammontate a 18.950 euro. Gli interventi dei militari - con il supporto del Nil (Nucleo. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Locali da incubo e lavoratori in nero, raffica di sanzioni

