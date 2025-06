Lo stop alle auto diesel Euro 5 dal 1° ottobre 2025 sarà rinviato?

Lo stop alle auto diesel Euro 5, previsto per il 1° ottobre 2025, sta suscitando molte discussioni tra automobilisti e ambientalisti. Per alcuni si tratta di un passo importante verso un futuro più verde, mentre altri temono difficoltà e costi imprevisti. La data, ormai vicina, si avvicina rapidamente, ma ci sono ancora possibilità di adattarsi e scoprire come affrontare questa rivoluzione verde senza shock. È fondamentale quindi capire cosa cambierà e come prepararsi al meglio.

C'è una data che per moltissimi italiani è segnata in rosso sul calendario perché indica il giorno in cui dovranno dire "addio", o quasi, alla loro auto. Il 1° ottobre 2025 per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna scatta il divieto di circolazione per le auto diesel Euro 5. Un. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Lo stop alle auto diesel Euro 5 dal 1° ottobre 2025 sarà rinviato?

Il nuovo bonus da 597 milioni di euro per rottamare l'auto a benzina o diesel, in base all'Isee - Arriva un nuovo bonus da quasi 600 milioni di euro per la rottamazione di auto a benzina e diesel, varato in base all'ISEE.

A partire dal 1° ottobre 2025 dovrebbe scattare un blocco per le auto diesel Euro 5 in quattro Regioni del Nord Italia Quali Regioni sono coinvolte e chi non potrà più circolare: https://fanpa.ge/gtShi Partecipa alla discussione

*[SENZA RICEVUTA DI RITORNO]* Dal 1° ottobre 2025, le auto diesel Euro 5 saranno bandite in diverse regioni italiane, portando a un cambiamento nella mobilità. È lo scenario che tra poco più di un anno si realizzerà anche a Frosinone Partecipa alla discussione

