Lo smartphone che si trasforma in un computer Linux

Con Debian 13 e gli interruttori fisici per spegnere rete e fotocamere, è la scelta ideale per chi mette la privacy al primo posto. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Lo smartphone che si trasforma in un computer Linux

