Lo skatepark abbandonato | Arriveranno i cancelli

Nel cuore di Milano, lo skatepark abbandonato tra le vie Merano e Pontano si prepara a essere circondato da cancelli e recinzioni, lasciando gli skater senza un rifugio per le loro passioni. Dopo un'inaugurazione sfavillante, il parco è stato rapidamente chiuso, tra immondizia e incuria. La comunità di giovani surfisti urbani ora spera in una soluzione, mentre i cancelli sembrano segnarne la fine di un’epoca. Su una rete c’è un cartello:…

di Marianna Vazzana MILANO Recinzioni da una parte e dall’altra. Immondizia dentro e fuori. Lo skatepark tra le vie Merano e Pontano, a un passo da viale Monza, realizzato sotto un’arcata della ferrovia, è off limits da mesi. "Dopo l’inaugurazione in pompa magna dello scorso dicembre non è durato neanche un mese" denunciano gli skater che avevano iniziato a usarlo e che sono tornati ad allenarsi al parco Lambro. Su una rete c’è un cartello: "L’impianto è temporaneamente chiuso per motivi che riguardano la fine dei lavori. Il cantiere, secondo la recente delibera del Comune di Milano, sarĂ concluso con l’inserimento di una cancellata in via Merano e in via Pontano, a protezione dello spazio pubblico, che regolerĂ gli accessi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it