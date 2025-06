Lo show di Benigni da Vespa Il guitto si improvvisa statista | Togliamo il veto e l’unanimità dal Consiglio europeo

Nel suo irresistibile show a Vespa, Benigni si trasforma da comico in statista, svelando con ironia e passione le sue opinioni sull’Europa e la politica internazionale. Con un pizzico di sarcasmo e tanta sincerità, il nostro artista si improvvisa protagonista del dibattito globale, lasciando il pubblico incuriosito e coinvolto. Un momento inaspettato che conferma come anche i grandi artisti possano offrire spunti di riflessione profonda, arricchendo così il panorama culturale italiano.

Si definisce “un europeista estremista”, tira qualche facile frecciata a Donald Trump sui dazi, gigioneggia sulle magnifiche sorti e progressive del manifesto di Ventotene, prende le distanze dai ‘pericolosi’ patrioti nazionalisti e si improvvisa statista. Così Roberto Benigni ospite per la prima volta di Bruno Vespa a Cinque minuti. Benigni da Vespa gioca a fare il grande statista. Dal salotto di Rai 1 per presentare l’uscita del suo libro Il sogno, il guitto toscano prende le mosse dall’Europa. “Veramente è la più grande costruzione democratica degli ultimi 2000 anni. Io sono un europeista estremista, ho un grande amore per l’Europa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it