Lo scultore ipovedente Felice Tagliaferri si racconta alla Galleria del Monte

Un esempio di resilienza e talento che sfida ogni stereotipo. Felice Tagliaferri, scultore ipovedente, si racconta alla Galleria del Monte, offrendo un'occasione unica per scoprire come il suo mondo interiore plasmi opere straordinarie. Mercoledì 11 giugno, non perdere questo dialogo coinvolgente nell'ambito della rassegna "Il volto allo specchio della città ", dedicata al ritratto e all’autoritratto, che ci invita a riflettere oltre l’apparenza.

Proseguono gli appuntamenti della rassegna "Il volto allo specchio della città ", dedicata al tema del ritratto e dell'autoritratto. Mercoledì 11 giugno la Galleria del Monte ospita un pomeriggio di dibattito e confronto con Felice Tagliaferri, scultore ipovedente, autore del "Cristo bendato" e.

