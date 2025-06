Lo scontro sui cartelli pubblicitari Rosa | Esiste un regolamento uguale per tutti e devono uniformarsi

L’eco del dibattito sui cartelli pubblicitari rosa non si placa, alimentato da polemiche e rimostranze tra cittadini e amministrazione. La sfida è chiara: rispettare il regolamento comunale che impone uniformità e legalità in tutte le aree verdi. L’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa ha risposto piccato: “Esiste un regolamento ed è uguale per tutti. Chi non si conforma, deve adeguarsi immediatamente”. È il momento di fare chiarezza e rispettare le regole per il bene della collettività.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Devono adeguarsi e uniformarsi. Esiste un regolamento comunale che va rispettato “. Piccata la risposta dell’assessore comunale all’Ambiente Alessandro Rosa cui abbiamo chiesto un commento circa le rimostranze e le polemiche da parte dei diffidati a rimuovere cartelli pubblicitari installati nelle aree verdi non conformi alle regole in via Meomartini. L’assessore ha sottolineato: “Esiste un regolamento ed è uguale per tutti coloro che vogliono adottare questi spazi. Il settore ambiente, nella Pec a tutti gli adottanti, ha fornito il format del cartello da utilizzare con relative diciture e dimensioni secondo le indicazioni del regolamento vigente”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lo scontro sui cartelli pubblicitari, Rosa: “Esiste un regolamento uguale per tutti e devono uniformarsi”

