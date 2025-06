Lo schianto contro l' albero Il campione italiano di rally muore a 21 anni

Una tragedia scuote il mondo del rally: il giovane campione italiano, alla guida della sua Peugeot 208 Rally4, perde la vita in un terribile incidente contro un albero. Solo 21 anni, un futuro brillante interrotto sul colpo. Mentre il co-pilota Samuele Pellegrino si riprende, il motorsport piange una stella precoce, lasciando un vuoto difficile da colmare. È un duro promemoria dei rischi di questo sport ad alta adrenalina.

La Peugeot 208 Rally4 guidata dal pilota 21enne andava ad altissima velocità quando si è schiantata contro un albero. Il co-pilota Samuele Pellegrino è in buone condizioni.

Incidente in Polonia per Matteo Doretto, morto a 21 anni il campione italiano junior di rally. Lo schianto contro un albero; Rally di Polonia, muore in un incidente campione italiano Junior 2024 Matteo Doretto: aveva 21 anni; Matteo Doretto, pilota campione italiano di rally muore durante i test pregara in Polonia: fatale lo schianto.

Matteo Doretto, pilota campione italiano di rally muore durante i test pregara in Polonia: fatale lo schianto contro l'albero. Aveva 21 anni - È morto così, oggi, mercoledì 11 giugno, Matteo Doretto, pilota campione italiano Junior 2024.