Lo Ior archivia il 2024 con un utile di 32,8 milioni A Papa Leone XIV un dividendo di 13,8 milioni

L'Istituto per le Opere di Religione chiude il 2024 con risultati straordinari: un utile di 328 milioni di euro e un dividendo di 138 milioni destinato a Papa Leone XIV. Dopo un incremento del 7% rispetto all’anno precedente, questi numeri testimoniano una gestione solida e lungimirante, confermando il ruolo cruciale dell’IOR nel sostegno alle opere di fede e alla missione della Chiesa. Un bilancio che rafforza la fiducia nel suo futuro.

