Lo ha chiuso nello spogliatoio e massacrato | parla il padre dell’arbitro 18enne aggredito ad Arezzo

Un episodio di violenza che scuote il mondo dello sport: un giovane arbitro di appena 18 anni è stato brutalmente aggredito da un genitore al termine di una partita under 12 ad Arezzo, lasciandolo con fratture e ferite multiple. La rabbia e il dolore del padre dell’arbitro sono palpabili, e l’intera comunità si interroga su come prevenire simili episodi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

"Non lo perdonerò neanche se dovesse chiedermelo in ginocchio, è un animale": il padre dell’arbitro 18enne aggredito da un genitore a fine partita durante un torneo under12 racconta l’accaduto al Corriere Fiorentino. Il ragazzo ha costole rotte, lividi ovunque e 40 giorni di prognosi. Presentata denuncia per lesioni aggravate e sequestro di persona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Morsi, sediate e fratture. La furia sul baby arbitro di Arezzo massacrato dal padre di un giocatore della Vis Pesaro: è un operaio di 45 anni - In un mondo dove lo sport dovrebbe unire e trasmettere valori, episodi di violenza come quelli accaduti a Pesaro scuotono le fondamenta del fair play.

Arbitro aggredito con morsi e sediate: massacrato dal padre di un giocatore della Vis Pesaro di 12 anni Partecipa alla discussione

Un arbitro di 18 anni è stato aggredito da un genitore al termine della finale di un torneo di calcio giovanile per under 12, il Memorial "Mirko Poggini" disputato domenica allo stadio "Città di Arezzo". L'uomo, padre di un calciatore della Vis Pesaro, si è introdo Partecipa alla discussione

