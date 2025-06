Livorno usa una carta di credito rubata per fare acquisti | 31enne denunciato

Un episodio che mette in luce i rischi dell’uso improprio delle carte di credito. A Livorno, un uomo di 31 anni, originario del Gambia, è stato denunciato per aver utilizzato una carta rubata per effettuare acquisti. La scoperta è avvenuta grazie a una cittadina attenta, che ha segnalato l’anomalia alle forze dell’ordine. Un esempio di come la vigilanza comune possa fare la differenza nella lotta contro i reati finanziari.

Un cittadino originario del Gambia del 1994 è stato denunciato per ricettazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Alle 14 di ieri, lunedì 9 giugno, le volanti si sono portate in via Gramsci all’altezza del pronto soccorso in quanto una cittadina aveva rinvenuto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Livorno, usa una carta di credito rubata per fare acquisti: 31enne denunciato

In questa notizia si parla di: denunciato - livorno - carta - credito

Livorno, preleva 1.300 euro usando un bancomat rubato: 48enne denunciato - Un 48enne è stato denunciato dai carabinieri di Ardenza dopo aver prelevato 1.300 euro da un bancomat utilizzando una carta di credito rubata.

Approfondimenti da altre fonti

Livorno, usa una carta di credito rubata per fare acquisti: 31enne denunciato; Livorno, positivo all’alcoltest picchia un carabiniere: arrestato; Livorno, preleva 1.300 euro usando un bancomat rubato: 48enne denunciato.

Fanno acquisti con la carta di credito rubata: denunciati due quarantenni - I carabinieri della stazione di Ardenza, al termine di un’indagine, hanno ...

Ruba la carta di credito di un pensionato di Livorno conosciuto sui social e poi fa acquisti: nei guai una trentenne - Nei guai una donna che è stata denunciata per furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.