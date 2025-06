Livorno quarta in Italia per clima l’indagine di 3BMeteo rileva condizioni ideali

Livorno si distingue come la quarta città d’Italia per il suo clima ideale, secondo l’indagine di 3bmeteo. Questa posizione testimonia quanto il benessere climatico possa influenzare la qualità della vita urbana, offrendo condizioni favorevoli per abitanti e visitatori. L’analisi, che considera 16 parametri meteorologici su un decennio, conferma come Livorno sia una delle mete più desiderabili per chi cerca un clima equilibrato e piacevole.

LIVORNO – Il benessere climatico è sempre più un fattore cruciale per la qualità della vita nelle città italiane. Ogni anno, l’indagine sulla Qualità della Vita include un indice sintetico che valuta il clima di 112 capoluoghi (riaggregati su base provinciale) attraverso 16 parametri meteorologici. Questa classifica, basata su dati registrati tra il 2014 e il 2024, offre una panoramica su quali siano le province con il clima più favorevole. Secondo i dati elaborati, le dieci province italiane con il miglior clima sono: Bari (744,3 punti) – Un clima mite con poche ondate di calore prolungate e un buon equilibrio di umidità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

