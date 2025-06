Livorno fugge dopo il furto al supermercato ma si scorda la bicicletta e torna indietro | 47enne fermato e denunciato

Un episodio curioso a Livorno: un 47enne ha tentato di scappare dopo aver rubato generi alimentari dalla Conad di via Fagiuoli, ma la sua fuga si è conclusa in maniera inaspettata. La polizia, intervenuta prontamente, lo ha fermato e denunciato, sorprendendosi anche del fatto che l'uomo si fosse dimenticato la bicicletta e fosse tornato indietro per riprenderla. Un episodio che dimostra come a volte la fortuna non sia dalla parte dei malviventi.

Ha rubato diversi generi alimentari dalla Conad di via Fagiuoli, ma la fuga del ladro, un italiano del 1978, si è interrotta per il pronto intervento della polizia e anche perché il malvivente si era scordato la propria bicicletta ed era tornato indietro a riprenderla. Erano circa le 17.20 di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Livorno, fugge dopo il furto al supermercato ma si scorda la bicicletta e torna indietro: 47enne fermato e denunciato

Su questo argomento da altre fonti

Livorno, fugge dopo il furto al supermercato ma si scorda la bicicletta e torna indietro: 47enne fermato e denunciato; Ruba al supermercato e fugge, fermato poco dopo dalla polizia.