LIVE Italia-Romania Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | Nunziata schiera Baldanzi Koleosho e Gnonto dal 1? a breve il via della prima di girone

Benvenuti alla nostra copertura in tempo reale degli Europei Under 21 2025! Oggi, a Trnava, si apre il girone A con l’Italia pronta a sfidare Romania, Slovacchia e Spagna. La sfida di questa sera rappresenta il primo passo verso la qualificazione alle fasi finali: un banco di prova emozionante per i nostri azzurrini, tra talento e determinazione. Restate con noi per non perdere neanche un secondo di questa partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:43 Il match, che si disputa nella città di Trnava, in Slovacchia, sarà subito un banco di prova per gli azzurrini. Per passare alla fase finale, infatti, bisogna qualificarsi tra le prime due del girone. 20:41 Il girone A del Europei U21, che vede iscritto Italia, Romania, Slovacchia e Spagna, si appresta alla prima giornata. Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia – Romania di calcio U21, partita valida per i gironi degli Europei. Formazioni Ufficiali: Italia: Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Koleosho, Gnonto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Romania, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: Nunziata schiera Baldanzi, Koleosho e Gnonto dal 1?, a breve il via della prima di girone

In questa notizia si parla di: italia - romania - europei - diretta

Anastasiu “Italia partner economico strategico per la Romania” - L'Italia è riconosciuta come un partner economico strategico per la Romania, un legame che va oltre gli aspetti commerciali e si radica in affinità culturali e storiche.

Europei #Under21 in diretta sulla Rai: tutte le partite dell'Italia su Rai 1 e Rai 2. Esordio mercoledì 11 giugno contro la Romania #U21Euro Partecipa alla discussione

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Italia-Romania, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: azzurrini non favoriti, l’obiettivo è stupire; Italia-Romania LIVE; Diretta Europei Italia U21-Romania U21, live risultato e cronaca.

Italia-Romania diretta Europei U21: segui la partita d'esordio degli azzurrini - Esordio contro la Romania nel gruppo A in cui ci sono anche la favoritissima Spagna e la Slovacchia di Obert del Cagliari e Suslov del Ver ...

DIRETTA Europei Under 21, Italia-Romania: segui la cronaca LIVE - L'Italia di Nunziata affronta la Romania di Pancu nella prima giornata degli Europei Under 21.

Europei Under21, oggi Italia-Romania - La partita in diretta - Oggi, mercoledì 11 giugno, l'Italia Under 21 affronta la Romania Under 21 agli Europei di categoria.