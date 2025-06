LIVE Italia-Romania Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | azzurrini per stupire

Benvenuti alla nostra emozionante diretta live dell'incontro Italia-Romania Under 21, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio europeo! I giovani azzurrini, guidati da Carmine Nunziata, sono pronti a stupire nel girone A degli Europei 2025, in scena a Trnava. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e le emozioni di questa sfida cruciale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia – Romania di calcio U21, partita valida per i gironi degli Europei. I ragazzi di Carmine Nunziata, finiti nel girone A insieme a Romania, Slovacchia e Spagna, scenderanno in campo per la prima di girone questa sera a Trnava, cittĂ della Slovacchia (Paese ospitante l'evento internazionale), allo stadio Anton MalatinskĂ˝. Gli azzurrini nei 4 precedenti contro la Romania sono imbattuti: 3 vittorie e 1 pareggio che però risalgono, ormai a tanto tempo fa. L'ultima vittoria risale al 2001 quando Andrea Pirlo regalò all'Italia la vittoria per 1-0 a Bucarest nelle qualificazioni per la fase finale del 2002.

