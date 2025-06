LIVE Italia-Romania Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | azzurrini non favoriti Nunziata schiera Baldanzi Koleosho e Gnonto dal 1?

Se sei un appassionato di calcio giovanile, non puoi perderti questa sfida tra Italia e Romania agli Europei U21 2025! Nonostante gli azzurrini siano meno favoriti, Nunziata schiera una formazione audace con Baldanzi, Koleosho e Gnonto pronti a sorprendere. Restate con noi per vivere ogni emozione in diretta, aggiornamenti e analisi minuto per minuto di questa partita che promette scintille!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Formazioni Ufficiali: Italia: Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Koleosho, Gnonto. Romania: Sava; Strata, Ignat, Ilie, Borza; Corbu, Akdag, Grameni; Stoica, Munteanu, Ilie. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia – Romania di calcio U21, partita valida per i gironi degli Europei. I ragazzi di Carmine Nunziata, finiti nel girone A insieme a Romania, Slovacchia e Spagna, scenderanno in campo per la prima di girone questa sera a Trnava, città della Slovacchia (Paese ospitante l’evento internazionale), allo stadio Anton Malatinský. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Romania, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: azzurrini non favoriti, Nunziata schiera Baldanzi, Koleosho e Gnonto dal 1?

