L’Italia supera la Romania per 1-0 in un emozionante match degli Europei U21 2025, con Baldanzi che sblocca il risultato con un tiro potente e preciso. La partita è combattuta, con occasioni da entrambe le parti e momenti di pura tensione. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale, mentre gli azzurrini cercano di consolidare questa importante vittoria. La sfida è ancora lunga, ma la determinazione è palpabile. Continuate a seguirci!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37? Buon momento per i romeni. 36? Calcia non bene, di più Akdag da fuori di sinistro! Desplanches devia in calcio d’angolo. 35? Stacca Ruggeri, rimane avanti la squadra di Rotaru con un altro angolo. 35? Altro corner per la Romania. Forza fa buona difesa del pallone e che palla che finisce sul fondo. 33? Leggermente sceso il ritmo negli ultimi minuti. Fondamentale mantenere la concentrazione alta per Carmine Nunziata e i suoi. 31? Romeni che hanno qualche bello spunto ma fin qui hanno subito tanto la pressione alta degli azzurrini. Desplanches si lancia in uscita a metà campo di testa che salva un bel contropiede. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Romania 1-0, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: Baldanzi sblocca il risultato con un tiro preciso e potente!

