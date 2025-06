LIVE Italia-Romania 1-0 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | Baldanzi sblocca il risultato con un tiro preciso e potente! Desplanches para un rigore al 47?

Tra emozioni e colpi di scena, l’Italia affronta la Romania negli Europei U21 2025. La partita è infuocata: al 47', Baldanzi sblocca il risultato con un tiro potente, mentre Desplanches mette in mostra una parata da brividi. Restate aggiornati e vivete ogni istante di questa sfida cruciale, perché il calcio riserva sempre sorprese imprevedibili! Clicca qui per non perderti neanche un dettaglio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui il primo tempo! Ma che miracolo dell’estremo difensore italiano che indovina l’angolo corretto, il destro, e respinge in fallo laterale! 47? PARATAAAAAAAAAA INCREDIBILEEEEEEE di DESPLANCHESSSSSSS!!! 46? Sarà Munteanu contro Desplanches. 46? È rigore per la Romania. Il contatto c’è. 45? Review al VAR per il potenziale contatto. 45? Sarà 1 il minuto di recupero. Chiesto un fallo in area su Ignat da parte di Ndour. 44? Ribaltamento di fronte. Adesso occasione Romania per mettere una bella palla in mezzo da calcio piazzato dalla sinistra. 43? ITALIA VINCISSIMA AL 2-0!! Koleosho sbatte sul palo con il destro! 42? Italia che continua ad imporre il proprio gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it