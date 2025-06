LIVE Italia-Romania 1-0 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | Baldanzi la sblocca Desplanches la salva su calcio di rigore Tutto pronto per il 2° tempo!

Il match tra Italia e Romania under 21 infiamma gli Europei 2025, con un risultato di 1-0 in favore degli azzurrini. Dopo un primo tempo emozionante, le squadre tornano in campo determinati a conquistare la vittoria. La tensione è alle stelle: ogni dettaglio può fare la differenza. Restate con noi per non perdere neanche un istante di questo spettacolo calcistico!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Nessun cambio, invece, per l’Italia. 45? Fuori Ignat, dentro Perianu. Fuori Corbu e dentro anche Popescu per l’11 di Rotaru. 22:05 Le squadre sono in campo per il secondo tempo. 22:04 Italia che non deve abbassare la concentrazione. La Romania, infatti, nonostante faccia fatica ad impostare il proprio gioco, è riuscita a trovare gli spunti necessari per impensierire la linea difensiva. Bravo Desplanches che salva il risultato allo scadere del primo tempo. Finisce qui il primo tempo! Ma che miracolo dell’estremo difensore italiano che indovina l’angolo corretto, il destro, e respinge in fallo laterale! 47? PARATAAAAAAAAAA INCREDIBILEEEEEEE di DESPLANCHESSSSSSS!!! 46? Sarà Munteanu contro Desplanches. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Romania 1-0, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: Baldanzi la sblocca, Desplanches la salva su calcio di rigore. Tutto pronto per il 2° tempo!

