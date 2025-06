LIVE Italia-Romania 1-0 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | Baldanzi la sblocca Desplanches la salva su calcio di rigore Nunziata muove le prime pedine

Vivi con noi l’emozione della sfida tra Italia e Romania negli Europei Under 21 2025, uno spettacolo di passione e talento. Le prime mosse, le parate incredibili e le azioni mozzafiato si susseguono senza sosta. Resta aggiornato in tempo reale e segui ogni momento di questa battaglia epica tra giovani promesse del calcio europeo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un istante di questa avventura calcistica!

68? Zanotti si mette in proprio, pensa al tiro.Palla alta sopra la traversa. 66? Azione meravigliosa, sempre di prima tra Baldanzi e Zanotti. Baldanzi alla fine calcia in porta, sorprende il portiere che però riesce a salvare sulla linea! 64? La Romania alza il pressing. Noi veniamo fuori molto bene palla al piede. Fondamentale non calare di concentrazione. 63? CI ARRIVA PIROLA MA LA PALLA FINISCE FUORI DI UN SOFFIO!!!! 62? Calcio d'angolo importante. Chance per Pirola e Ghilardi di svettare. Ma prima i cambi azzurri: Koleosho e Gnonto fuori per Casadei e Ambrosino.

LIVE Italia-Romania, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: azzurrini non favoriti, Nunziata schiera Baldanzi, Koleosho e Gnonto dal 1? - Se sei un appassionato di calcio giovanile, non puoi perderti questa sfida tra Italia e Romania agli Europei U21 2025! Nonostante gli azzurrini siano meno favoriti, Nunziata schiera una formazione audace con Baldanzi, Koleosho e Gnonto pronti a sorprendere.

Domani l’esordio all’Europeo Romania, ore 21 in diretta su #Rai2 Le parole di #Nunziata e #Baldanzi su #VivoAzzurroTV ? ? tinyurl.com/2uk9wzkk #U21EURO #Under21 #Azzurrini #VivoAzzurro Vai su Facebook

LIVE Italia-Romania 1-0: Sava si salva grazie al palo sul tiro di Baldanzi; Under 21, Italia-Romania: è Baldanzi a sbloccarla, 1 a 0 - Italia-Romania, la cronaca testuale; Italia-Romania 1-0 LIVE: palo di Baldanzi.

LIVE Alle 21 Italia-Romania: Nunziata con Baldanzi alle spalle di Ambrosino e Gnonto Lo riporta gazzetta.it: Nell'altra gara del girone A i padroni di casa sfidano la Spagna ...