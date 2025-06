LIVE Italia-Romania 1-0 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | Baldanzi la sblocca Desplanches la salva su calcio di rigore Nunziata comincia bene il girone!

Appassionati di calcio, emozioni alle stelle nel match tra Italia e Romania negli Europei U21 2025. Una partita ricca di colpi di scena, con Baldanzi che sblocca il risultato e Desplanches che salva su rigore, regalando un inizio promettente all’Italia nel girone. La nostra diretta si conclude qui, ma l’entusiasmo continua: restate sintonizzati per aggiornamenti e prossimi eventi live. Buona serata a tutti!

Nel secondo tempo non sono troppe le occasioni ma il livello rimane comunque alto. Così facendo l'Italia raggiunge la Spagna a 3 punti dopo che quest'ultima ha vinto al 90esimo contro la Slovacchia, padrona di casa, per 2-3. La Romania, tuttavia, non ha fatto del suo meglio. Difficoltà nell'impostare e nel gestire la palla con i piedi dal basso. Desplanches regala una perla azzeccando il lato del rigore calciato da Munteanu e salva il risultato al termine del 1° tempo.