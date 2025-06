LIVE Italia-Romania 0-0 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | via con il primo tempo! Nunziata con Gnonto e Koleosho dal 1?

Segui in diretta Italia-Romania Under 21, un match intenso e ricco di emozioni agli Europei 2025. Le squadre si affrontano a viso aperto, con azioni di classe e tattiche serrate, mentre il primo tempo si infiamma tra occasioni e recuperi. Resta con noi per non perdere nemmeno un dettaglio di questa sfida entusiasmante, dove ogni minuto conta e la passione italiana si confronta con il talento romeno. La partita è appena iniziata, e l’emozione è alle stelle!

5? Brutta palla persa da Zanotti e recuperata da Munteanu. Fallo di Baldanzi che stende il numero 9 romeno. Punizione dalla sinistra per l'11 di Rotaru. 4? Grande calma da parte dell'Italia nel cercare di aprire le linee difensive avversarie. Bello il fraseggio tra i centrocampisti. 3? Si alza molto bene il pressing azzurro in fase di non possesso. 3? Bella giocata di Munteanu a centrocampo che trova un per filtrante Ilie. Fermato bene dalla difesa di Nunziata. 2? Koleosho atterra un avversario, riparte la Romania. 2? Punizione per l'Italia. Bella battuta di Prati in mezzo, non arriva nessuno.

