LIVE Italia-Bulgaria Nations League volley 2025 in DIRETTA | inizia l’avventura degli azzurri Rychlicki titolare?

Benvenuti alla diretta live della Volleyball Nations League 2025! Oggi, a Quebec City, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Bulgaria nell'esordio ufficiale. Con Rychlicki titolare e tanta determinazione, la nazionale italiana si presenta pronta a scrivere una nuova entusiasmante pagina del volley maschile. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e analisi di questa emozionante sfida!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima partita degli azzurri nella Volley Nations League maschile 2025, in programma a Quebec City tra Italia e Bulgaria. La Nazionale maschile guidata da Ferdinando De Giorgi è pronta per iniziare il proprio percorso nella Volleyball Nations League 2025. Il primo impegno ufficiale è in programma oggi, mercoledì 11 giugno alle ore 17.00 italiane: ad attenderla sul taraflex del Centre Vidéotron ci sarà la Bulgaria, allenata da un tecnico ben noto al pubblico italiano, Gianlorenzo Blengini, ex commissario tecnico azzurro e medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio 2016.

