LIVE Italia-Bulgaria 2-1 Nations League volley 2025 in DIRETTA | azzurri avanti nel quarto set 14-12

L’Italia si prepara a vivere un emozionante match contro la Bulgaria nella Volleyball Nations League 2025. I nostri azzurri sono avanti nel quarto set, con un punteggio di 14-12, pronti a conquistare la vittoria. Restate sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: ogni punto, ogni emozione, tutta la passione del volley italiano in diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-18 Mano out di Porro da zona 4 22-18 Out Asparuhov da zona 4 21-18 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Romanòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò 20-18 Errore al servizio Bulgaria 19-18 Mano out A. Nikolov da zona 2 19-17 Errore al servizio Bulgaria 18-17 Muro di Petkov su Anzani 18-16 Errore al servizio Italia 18-15 ricezione e primo tempo vincente di Anzani 17-15 Diagonale stretta di A. Nikolov da zona 4 17-14 Parallela di Bottolo da zona 4 16-14 Vincente la diagonale da seconda line di Antov ma disattenzione in difesa degli azzurri 16-13 Muroooooooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15-13 Errore al servizio Bulgaria 14-13 Errore al servizio Italia 14-12 Primo tempo Gargiulo 13-12 La pipe di A. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Bulgaria 2-1, Nations League volley 2025 in DIRETTA: azzurri avanti nel quarto set, 14-12

