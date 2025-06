LIVE Italia-Bulgaria 1-1 Nations League volley 2025 in DIRETTA | la squadra di Blengini pareggia il conto nel secondo set 22-25

L'entusiasmante sfida tra Italia e Bulgaria nel Nations League di volley 2025 si infiamma con emozionanti scambi e colpi di scena. Dopo un primo set combattuto, le squadre si affrontano a viso aperto, con la nazionale di Blengini che cerca di risalire la china. Riuscirà l'Italia a conquistare il terzo set e mettere pressione agli avversari? Continua a seguire la diretta e resta aggiornato su ogni punto cruciale.

4-3 Muroooooooooooooooooo Gargiulooooooooooooooooo 3-3 Muroooooooooooooo Rychlickiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-3 Primo tempo Petkov 2-2 Mano out Rychlicki da zona 2 1-2 Errore al servizio Bulgaria 0-2 In rete la pipe di Bottolo 0-1 Vincente A. Nikolov in pallonetto da zona 4 22-25 Sbaglia la battuta Boninfante e la Bulgaria pareggia il conto vincendo un secondo set nel quale l'Italia è stata meno efficace a muro, in seconda linea e in attacco (48% contro il 62% dei bulgari) rispetto al primo parziale 22-24 Errore al servizio Bulgaria 21-24 Diagonale di Antov da zona 2 21-23 Pipe di Bottolo 20-23 Muro di Petkov 20-22 Parallela di Asparuhov da zona 4 20-21 Mano out Asparuhov da zona 4 20-20 Errore al servizio Bulgaria 19-20 Doppia grande difesa della Bulgaria e la chiude Petkov dal centro 19-19 Ace di A.